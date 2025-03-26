İBB’ye Soruşturma: CHP Vekilleri Ankara’da

YENİ GELİŞMELER VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmasında her an yeni olaylar gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde, soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok üst düzey isim gözaltına alınıp tutuklanırken, soruşturmanın kapsamı genişletiliyor.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYALARI ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik sürdürülen ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde İmamoğlu’na yakın olan iki CHP’li milletvekilini dosyaya dahil etti. CHP Milletvekili Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in dosyaları, milletvekili statüleri nedeniyle ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Ayrıca, devam eden soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine de el konulduğu bilgisi aktarıldı.