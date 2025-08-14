İBB’ye Yeni Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

İBB’DE YOLSUZLUK OPERASYONU

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) görevli pek çok isim yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonların 7’incisi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bu kapsamda belediye bünyesindeki reklam ihale süreçlerinde yolsuzluk yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Savcılığın talimatıyla, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyonda, Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile birlikte Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy da gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMALAR VE DETAYLAR

Mahkemeye gönderilen 13 kişi arasından 7’si tutuklama kararı alırken, bu tutuklananlar arasında daha önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor. Ayrıca, İBB soruşturması kapsamındaki tutuklu Fikri Murat Demir’e ait rüşvet paralarının verildiği anlara dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerde Taner Çetin’in elemanı Çağla ve Çetin’in asistanının eşi Savaş ile gerçekleşen rüşvet alışverişi net bir şekilde görülüyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI

Mevcut soruşturma dahilinde toplamda 97 kişi tutuklu vaziyette bulunurken, 206 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmakta. Bu durum, yolsuzluk iddialarının İBB içinde ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.