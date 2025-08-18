İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu, 44 Şüpheli Adliyeye Sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye karşı yürütülen yolsuzluk soruşturmasını devam ettiriyor. Geçen hafta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 44 kişi arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından bu 44 şüpheli adliyeye sevk edilerek işlemlerine devam edildi.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınanların bazıları, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile ilişkisi tespit edilen Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. bünyesinde çok sayıda dolandırıcılık eylemine karıştı. Toplamda 44 kişi arasında, 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 kişi daha bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

97 TUTUKLU

19 Mart tarihinden beri İBB’ye yönelik yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 97 kişi tutuklu bulunuyor.