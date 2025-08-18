İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: 44 Şüpheli Sevk Edildi

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçen hafta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 44 kişiyi gözaltına alırken, bu kişilerin ifadelerine başlanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından adliyeye sevk edildi.

İFADELER VE DOLANDIRICILIK OLGUSU

Şu ana kadar, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olan Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 35 kişi ile sosyal medya yapılanması kapsamında Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Toplamda 44 gözaltı gerçekleştirilmiş durumda. Gözaltına alınan kişilerin isimleri arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı” gibi isimler yer alıyor.

BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

19 Mart’tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplamda 97 kişinin tutuklandığı bilgisi yayımlandı. Bu süreç, belediye ile ilişkili pek çok kişinin hukuki durumunu etkiliyor ve halk arasında bu meseleye dair ilgi oluşturuyor.