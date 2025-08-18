İbb’ye Yolsuzluk Operasyonu: İnan Güney Adliyeye Sevk Edildi

İBB’YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 44 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Soruşturmada Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı birçok kişi, Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde dolandırıcılık eylemlerine karıştığı tespit edildi. Bu kapsamda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu toplam 44 kişi gözaltına alındı. İsimler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı’nın yanı sıra, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural gibi isimler yer alıyor.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

19 Mart’tan beri İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 97 kişi tutuklu olarak bulunuyor. Yolsuzluk soruşturmasında gelişmeler yakından takip ediliyor.