Gündem

İbb’ye Yolsuzluk Operasyonu: İnan Güney Adliyeye Sevk Edildi

ibb-ye-yolsuzluk-operasyonu-inan-guney-adliyeye-sevk-edildi

İBB’YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 44 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Soruşturmada Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı birçok kişi, Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde dolandırıcılık eylemlerine karıştığı tespit edildi. Bu kapsamda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu toplam 44 kişi gözaltına alındı. İsimler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı’nın yanı sıra, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural gibi isimler yer alıyor.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

19 Mart’tan beri İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 97 kişi tutuklu olarak bulunuyor. Yolsuzluk soruşturmasında gelişmeler yakından takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşları yüzde 23 artışla güncellendi. Bu zam, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Gündem

Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.