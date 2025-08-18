İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: İnan Güney Adliyeye Sevk Edildi

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye karşı yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan, içerisinde Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de bulunduğu 44 kişi hakkında ifadeler alınmaya başlanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçtiler. Sağlık kontrollerinin ardından bu 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde işlenen birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı belirlenen, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de içinde bulunduğu 35 şüpheli, sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile bağlantıları tespit edilen 9 şüpheli ile birlikte toplamda 44 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı ile birlikte birçok kişi bulunuyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri arasında Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer gibi isimler yer alıyor. Şüpheliler arasında, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli ve daha birçok isim de bulunmakta. 19 Mart’tan itibaren İBB’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise toplamda 97 tutuklu bulunuyor.