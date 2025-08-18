İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: İnan Güney Sevk Edildi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam ediyor. Geçen hafta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 44 kişi arasında yer alan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de ifade işlemleri başlamıştı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

GÖZALTI VE ŞÜPHELİLER

Bu süreçte, Murat Ongun ve kaçak durumda olan şüpheli Emrah Bağdatlı’nın bağlantılı olduğu Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eyleminde yer alan 35 kişilik grup, sosyal medya yapılanması çerçevesinde gözaltına alındı. Bu operasyon sonucunda Ongun’un kontrolündeki ve Bağdatlı ile irtibatlı olduğu belirlenen toplam 44 kişilik şüpheli grubun listesi de belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman” gibi isimler yer alıyor. Ek olarak, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı’nın da aralarında bulunduğu toplam 44 kişinin isimleri şöyle:

Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.

TUTUKLULUK DURUMU

19 Mart’tan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 97 kişinin tutuklu olduğu tespit edildi.