İBB’ye Yolsuzluk Soruşturması, Kayıp Telefon Bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ciddi suçlamalar mevcut. Soruşturma sürecinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir eve düzenlenen baskında, İmamoğlu’nun kayıp cep telefonu bulundu. Bu telefonun emniyette detaylı incelemeye alındığı bildirildi.

TELEFONUN YERİ İTİRAF EDİLDİ

Yapılan operasyon sonrasında CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özkay, olayın detaylarını aktardı. Özkay, “İddia edilen cep telefonu Ekrem İmamoğlu’na aitti. İmamoğlu gözaltına alınırken cep telefonunu polise teslim etmişti, fakat bu telefonun uzun süredir kullanılan bir telefon olmadığı ortaya çıktı. 5 gün önce alınan bir telefon olduğu belirlendi. Tutuklanan bir kişinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek ifade verdi. Kendisinin, İmamoğlu’nun telefonunun nerede olduğunu bildiğini ifade etti” şeklinde bilgi verdi. İfade gereği, telefonun Beylikdüzü’ndeki bir evde saklandığı belirtildi. İfadenin kaynağı Kadriye isimli kişi üzerinden Burcu isimli birinden teslim alındığı öğrenildi. Özkay, telefonun dijital yönden önemli veriler içerdiğine dikkat çekerek, “Beylikdüzü’ndeki evimde saklıyorum” şeklindeki söylemlerin ardından telefonun ele geçirildiğini vurguladı. İmamoğlu’nun uzun yıllardır kullandığı ifade edilen bu telefonun, soruşturmanın seyrinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. İBB’de önemli görevde bulunan bir çalışanın ifadesi üzerine polis harekete geçti.