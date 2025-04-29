İBB’ye Yönelik 2. Dalga Operasyon: 30 Şüpheli Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamalarının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Mali suçlar soruşturmasının ikinci dalgasında 52 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilmiş olan şüpheliler, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da 26 Nisan’da yapılan operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye yönlendirildi.