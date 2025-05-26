İBB’ye Yönelik Soruşturma Devam Ediyor. 45 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu süreçte İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’na yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevkleri yapıldı.

HUKUKİ SÜÇLER DEVAM EDİYOR

45 şüphelinin ifadeleri 14 savcı tarafından alınıyor. Aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 45 zanlının ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda başlatıldı. Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın, emniyette verdiği ifadesinde “Herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini” belirtmesi dikkat çekti.

KAMERALARIN SÖKÜLMESİ ÜZERİNE SORULAR YÖNELTİLDİ

Mustafa Akın’a, İmamoğlu’nun resmi konutundaki kameraları söken şüpheli Davut Bildik’in sordukları sorular doğrultusunda talimatı kendisinin verip vermediği ve kayıt cihazlarının neden kullanılamaz hale geldiği soruldu. Akın, yaptığı açıklamalarda, adının geçtiği kamera kayıtlarının sökülmesinin belirli gerekçelerle yapıldığını kaydetti. “Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERİ İLGİLENDİREN OLAYLAR

Ayrıca Akın, bazı durumlarda diğer görevlilere yardımcı olmaya çalıştığını ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi verdiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun toplantı yaptığı otele 12 Ekim 2024’te gelen koruma arkadaşlarının kullandıkları aracı tanıdığını bildirdi.

ADLI SÜREÇ DEVAM ETMEKTE

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da, emniyetteki ifadesinde devlet memuru olduğunu belirtti. Kasapoğlu, kameralarla ilgili sorulara açıklık getirirken, elinde bulunan cep telefonunun kime ait olduğunu bilmediğini ifade etti. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner’in evinde yapılan aramada ele geçirilen bir telefonun, Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Özgüner, telefonun neden orada bulunduğuna dair açıklamalarda bulundu.

FİRARI ŞÜPHELİLERİ ANLAMAK

Soruşturma çerçevesinde İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki bazı usulsüzlükler sonrasında, haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında yer alan bazı isimlerin firari olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu dört firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında “yolsuzluk”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor.