İBB’ye Yönelik Yeni Soruşturma Gelişmesi

SON GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İhalelerde yapılan usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile İBB personeli ve şirket çalışanlarını kapsayan 22 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltı kararı verildi. Soruşturma, İBB’nin reklam ihalelerinde gerçekleşen yolsuzluk ve usulsüzlükleri konu alıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak kışlasında sürüyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturma ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan Taner Çetin isimli şahsın, Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı eylemlerle ilgili yapılan soruşturmada, Başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerinden ihale organize etmiş ve bu şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiştir” denildi. Ayrıca, Taner Çetin’in çeşitli taşınır ve taşınmaz malvarlıkları edindiği de tespit edilmiş.

RÜŞVET VE MALVARLIĞI EDİNME

MASAK tarafından sunulan bilgilere göre, Taner Çetin’in söz konusu satın alımlar için ödemeleri doğrudan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı ve bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin diğer personellerine de para gönderildiği belirlendi. Taner Çetin’in karıştığı adrese teslim ihale süreçlerinde yer alan yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı, operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve bunlar hakkında gözaltı, arama ve el koyma inceleme kararları verilmiştir.