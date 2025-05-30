İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması, 5 Milyon TL İddiası

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla bir yolsuzluk soruşturması yürütüyor. Soruşturmanın şüphelisi Eyüp Subaşı, savcılık ifadesinde, Fatih Keleş ile 2014’te bir yemekte tanıştıklarını ve seçimlerden iki ay önce Keleş’in kendisine İmamoğlu’nun seçim kampanyası için çeşitli işler yapmasını teklif ettiğini öne sürdü.

BASIN İŞLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Subaşı, teklifi kabul ettiğini ve ardından Keleş sayesinde İmamoğlu ile tanıştığını aktararak, “İmamoğlu bu görüşmede bana, ‘Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz.’ dedi. Sonrasında hem Beylikdüzü Başkanlığı döneminde hem de Büyükşehir Başkanlığı döneminde reklam işlerini yaptım.” dedi. 2019 seçimlerinde de seçim çalışmaları ve reklam işlerini yürütmek üzere Keleş ile iletişime geçtiğini anlattı.

NAKİT ÖDEMELERİ VE İHALE SÜREÇLERİ

Subaşı, İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasıyla birlikte açık hava reklam işleri yapma teklifini Keleş’e sunduğunu ve Keleş’in bu teklifini kabul ettiğini ifade etti. “Fatih Keleş, bu teklifim üzerine benden ciromun yüzde 10’unu elden ve nakit olarak talep etti,” diyen Subaşı, 5 milyon lira civarında bir parayı elden teslim ettiğini ve bu işlemlerin İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde olduğunu ileri sürdü.

Subaşı, ihalenin süresi dolduğunda yeni teklif bulması istendiğini dile getirerek, bu süreçteki reklam işleri için başka firmalardan teklif almak durumunda kaldıklarını belirtti. Taşkın’ın ayrılışından sonra Murat Ongun’un reklam süreçlerini yönetmeye başladığını ifade eden Subaşı, Ongun ile yaptıkları görüşmede yeni dönemde kendisiyle çalışmak istemediğini öğrendiğini aktardı.

Subaşı, Ongun ile yaptığı toplantılarda kendisine reklam işinin devredilmesi teklifinin yapıldığını da aktardı. “Ekim 2021’deki toplantıda Ongun ve Yılmaz, reklam işini devretmek istemezsem elden 100 milyon lira ödemem gerektiğini söylediler. Ben de, bu şartları kabul etmediklerini belirterek toplantıdan ayrıldım.” dedi.

İŞ İZİNLERİ VE İLİŞKİLER

Subaşı, toplantılardan sonra kendisine baskı yapılarak iş yapması engellendiğini belirterek, reklam alanlarının izni için zorluklar yaşadığını ifade etti. “İlgili kişiler arasında düzenli gelir sağlayan bir yapı oluşturuldu.” diyerek, bu sürecin bir kaygı yaratmadığını kaydetti.