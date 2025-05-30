İBB Yolsuzluğu Soruşturmasında 5 Milyon TL

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla devam eden yolsuzluk soruşturması yürütüyor. Bu kapsamda şüphelilerden Eyüp Subaşı’nın savcılık ifadesi önemli bilgiler içeriyor.

SUBAŞI’NIN İFADELERİ VE REKLAM İŞLERİ

Eyüp Subaşı, ifadesinde Fatih Keleş ile 2014 yılında tanıştıklarını ve Keleş’in kendisine Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına yönelik baskı ve duvar işlerini yapmasını teklif ettiğini belirtti. Subaşı, “Tanıştığımızda İmamoğlu, ‘Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz.’ dedi” şeklinde ifade verdi. Özellikle 2019 seçimlerinde de İmamoğlu için reklam işlerini gerçekleştirdiğini aktaran Subaşı, toplamda 5 milyon lira civarında parayı elden teslim ettiğini öne sürdü.

NAKİT ÖDEMELER VE İHALELER

Subaşı’nın ifadesine göre, reklam işleri için büyük miktarlarda nakit ödemeler yapıldı. “Fatih Keleş, benden ciromun yüzde 10’unu nakit olarak talep etti” diyen Subaşı, söz konusu sürecin detaylarını anlattı. “Bu süreçte, 8-10 farklı tarihlerde parayı elden teslim ettim. Fatih Keleş bana bu işlemlerin bizzat Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde olduğunu söylemişti” ifadelerini kullandı.

DEVİR VE OLUŞAN SİSTEM

Subaşı, reklam ihalesinin bir başka şirkete devredilmesi sürecinde, Murat Ongun’un bu işler üzerinde etkili hale geldiğini öne sürdü. Murat Ongun’un, kendisiyle çalışmayacaklarını belirttiği toplantılarda, devretmek istemediği takdirde yüksek cezalar talep edildiğini dile getirdi. Bu durumun ardından Subaşı, birçok baskıyla karşılaştığını ve “şirketin devri” yönünde zorlama yapıldığını ifade etti.

TOPLANTILAR VE BASKILAR

Subaşı’nın verdiği ifadelere göre, çeşitli toplantılarda, Ongun ve Yılmaz’ın kendisine peşin ödeme talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Toplantılarda, kendisine reklam alanlarının devri için ikna etmeye çalışırken karşılaştığı baskıları da dile getirdi. Bu baskılar sonucunda iş süreçlerinin zorlaşmasına dair şikayetlerde bulundu.

SONUÇ VE İDDİALAR

Subaşı, İmamoğlu ve belediyedeki bürokratların, kendisini kullanarak bir “sistem” oluşturdularını ve bu durumdan tamamen faydalanan kişinin kendisi olduğunu ileri sürdü. Bütün sürecin Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirten Subaşı, karşılaştığı zorluklar sonucunda birçok olumsuz etkiyle karşılaştığını iddia etti. Bu inceleme ve iddialar, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasının seyrini değiştirecek nitelikte.