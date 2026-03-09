İBB Yolsuzluk Davası: Ekrem İmamoğlu Hakim Karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen 402 sanığın yargılandığı yolsuzluk davası, bugün Silivri’daki cezaevi karşısındaki duruşma salonunda gerçekleşecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, iddianamede birçok suçlamayla örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İhalelerde usulsüzlükler yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amacının dışında kullanıldığı ve iş insanlarından zorla bağış toplandığı ifade edildi. Toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı ve sonrasında İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılma hedefinin olduğu öne sürüldü. 402 sanık, bu suçlamalarla beraber ilk kez bugün Silivri’de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEKİ AYRINTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair yapılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hazırlanan 3739 sayfalık iddianame, birçok detay içeriyor. İddianamede, İstanbul’daki sistemin bir ahtapota benzer şekilde örgütün şemasıyla gösterildiği belirtildi. Devlete milyarlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası talep ediliyor.

Başsavcılığın görüşüne göre, İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu örgütün yapılanması Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlamış, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde ise büyümüştür. 142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Örgüt yapılanması içinde, Eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu gibi isimler ile 26 Ekim tarihinde casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün yönetici olarak yer aldığı belirlendi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ

Soruşturmanın gidişatı, etkin pişmanlık yasasından faydalanan 76 sanık ve gizli tanık olan 15 kişinin verdikleri ifadelerle değişiklik gösterdi. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi. Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıklarından uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ile Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve sanatçı Ercan Saatçi ile Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da yer alınmaktadır.

VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIK KALDIRILMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Savcılık bu iki isim hakkında fezleke hazırlanması için Ankara’ya resmi yazı gönderdi.

MAHKEME SALONUNDA SINIRLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası, cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında yapılacak. Türkiye’nin en fazla sanık sayısına sahip davalarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki yeni salonda yapılması planlanıyordu ancak inşaat çalışmaları tamamlanmadığı için ilk duruşma mevcut 1 numaralı salonda gerçekleştirilecek. Bu salonun fiziksel koşulları nedeniyle sanık avukatları ve izleyicilere bazı kısıtlamalar getirildi. Her sanık için maksimum 3 avukat davada yer alabilecek ve izleyicilere ise öncelik tutuklu sanık yakınlarına verilecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla görülecek olan davayı takip edecek gazeteci sayısı da 25 ile sınırlı tutuldu.