İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 44 Gözaltı

İSTANBUL’DA SUÇ ORGANİZASYONU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün dün gerçekleştirdiği operasyonda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu toplam 44 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerin emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi gününde adliyeye sevk edilmeleri öngörülüyor. Yolsuzluk soruşturması bağlamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de içinde yer aldığı 44 kişi için gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerden 35’inin daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak Medya A.Ş., Kültür A.Ş. gibi İBB bünyesindeki birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia ediliyor. Aynı zamanda, 9 kişinin Ongun’un denetimindeki suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile bağlantılarının tespit edildiği ifade ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şunlardır: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

TOPLAMDA 97 KİŞİ TUTUKLU

Ayrıca, İBB’ye yönelik ilk operasyonun gerçekleştiği 19 Mart tarihinden bu yana toplamda 97 kişi tutuklu durumda bulunuyor.