İbb Yolsuzluk Soruşturmasında 5 Milyon Tl İddiası

İMAMOĞLU’NUN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere bazı kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yolsuzluk soruşturması yürütüyor. Soruşturmanın şüphelilerinden Eyüp Subaşı, savcılığa verdiği ifadede, 2014 yılında Fatih Keleş ile tanıştıklarını, Keleş’in kendisini arayarak İmamoğlu’nun seçim kampanyasıyla ilgili çalışmaları üstlenmesini teklif ettiğini aktardı.

KAMPANYA ÇALIŞMALARI VE REKLAM İŞLERİ

Subaşı, Keleş’in Beylikdüzü’ndeki seçim ofisinde İmamoğlu ile tanıştırıldığını ve burada İmamoğlu’nun kendisine “Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz.” dediğini ifade etti. Daha sonra Keleş ile İmamoğlu’nun önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde reklam işlerini yaptığını belirtti. 2019’daki seçimlerde de Keleş ile irtibat kurarak, İmamoğlu’nun seçim çalışmalarını halledebileceğini söylediğini ve Keleş’in teklifi kabul ettiğini aktardı.

ELDEN NAKİT PARA TESLİMİ İDDİALARI

İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı seçilmesinin ardından, şirketinin uzmanlık alanının açık hava ve reklam mecraları olduğunu, bu bağlamda Keleş’e teklif verdiğini belirten Subaşı, Keleş’in kendisinden “cirosunun yüzde 10’unu” elden ve nakit olarak talep ettiğini söyledi. Süreç içerisinde, Keleş’in Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile organize bir ihale süreci yürüttüğünü aktardı. İhaleyi kazandıktan sonra yaptığı ciroların hak ediş ve ödemelerinin yüzde 10’unu nakit olarak Keleş’e teslim ettiğini, toplamda 5 milyon lira civarı parayı bir otoparkta elden verdiğini belirtti. Keleş’in kendisine bu nakit para transferinin İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde olduğu yönünde ifade verdiğini de aktardı.

MURAT ONGUN’LA İLETİŞİM

İfade veren Subaşı, ihalenin sona ermesine yakın dönemde Serdal Taşkın’ın kendisini yönlendirdiğini ve işlerin Murat Ongun tarafından yönetilir hale geldiğini kaydetti. Ongun’un, yeni süreçte kendisiyle çalışmayı düşünmediklerini belirttiğini ifade etti. Subaşı, ihaleyi devrettikten sonra Murat Ongun ile olan tartışmalar sonucunda İBB ve iştiraklerinden reklam izni alamaz hale geldiğini aktardı.

İHALE TEKLİFİ VE ZORLUKLAR

2019’da dijital pano ihalesini kazandığını, ihale teklifinin 15 milyon lira ve üzeri olduğunu duyduğunda, kendisinin 16 milyon lira teklif vererek kazanım sağladığını ifade etti. Subaşı, kira bedellerinin artması sonucu Ongun’un kendisine metrolardaki alanları devretme isteği sunduğunu, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini dile getirdi. Yapılan baskılarla zor durumlara düştüğünü, reklam alanlarının indirilmesi ile birçok zorluk yaşadığını belirtti.

DEVREDEREK KURTULMA TEKLİFİ

Subaşı, Ongun’un kendisine, mevcut reklam alanlarını devretmesi ya da satması yönünde öneriler sunduğunu, görüşmelerde 750 milyon lira talep ettiğini ve bu teklifin kabul edilmediğini kaydetti. İddialarına göre, İlbaklar ile olan ilişkilerin yoğunlaşması sonucunda, reklam işi yıllık 65 milyon lira karşılığında ‘Reklamist’ firmasına verildi. Özetle, Subaşı’nın beyanları, İmamoğlu, Keleş, Ongun ve diğerlerinin yolsuzluk süreçleri içindeki rolleri ve İBB’deki işleyişte yaşanan aksaklıkları gün yüzüne çıkarmakta.