İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Tanık İfadesi Ortaya Çıktı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu devam ediyor. Tutuklanan ve İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 99 şüpheli bu soruşturma çerçevesinde yer alıyor. Bu kapsamda CHP İstanbul İl binasının parayı sayma görüntülerinin kaydedildiği iddia edilen ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’ın tanık olarak verdiği ifade ortaya çıktı.

FİİLİYATTA VAR OLMAYAN ŞİRKETE PARA AKTARILDI

Taşkapan, savcılığın kendisine yönelttiği “Şu an gündemde olan yolsuzluk operasyonu ile ilgili bildiklerinizi anlatınız” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan ve başka bazı ihaleler, Özgür Karabat’ın yönlendirmesi ve kardeşi Devrim Karabat’ın organizasyonuyla Fikret Şimşek isimli şahsın kardeşleri Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek’in sahip olduğu Şimşek Oto isimli şirkete verilmekte. Resmi anlamda böyle bir şirket mevcut fakat fiiliyata geçmediği biliniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen ihalelerden kazançlar, bu Şimşek Oto isimli şirkete aktarılıyor ve böylece aklanmış oluyor.”

ARSA ALIMLARI İDDİASI

Taşkapan, söz konusu ihalelerden gelen paralarla arsa alındığını da dile getirdi. Tanık, ifadesinin devamında şu bilgileri aktardı: “Ayrıca, ayrı bir kooperatif kurarak 60 parsel, tanesi 40 bin dolar olan Silivri Çatalca bölgesinde yer alan arsa alımları gerçekleştirdiler. İhale paralarının bir kısmı bu kooperatif aracılığıyla aktarıldı. Diğer bir kısım SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperafiti’ne, tanesi 110 bin dolardan toplam 250 pay değerinde yatırıldı. Ek olarak, 200 dönüm alanı kapsayan 200 milyon lira değeri olan Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifi de benzer şekilde paralar aktarıldı. Şu an bildiğim kadarıyla, bahsettiğim ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatifler şunlardır: SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu’da bulunan 234 bin 400 metrekarelik bir alan, diğer bir kooperatif ise 434 dönüm büyüklüğünde Silivri Balaban’da yer alan SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi. Ayrıca, anladığım kadarıyla bu kişilerin 2023 sonrası elde ettikleri daireler ve hesaplarında bulunan paralar, ihalelerden gelen paralardır. Şu aşamada bildiklerim bunlardır.”