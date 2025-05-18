İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Zafer Keleş Gözaltında

İMAMOĞLU VE DİĞER ZANLILARIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı zanlılara yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Bu soruşturma çerçevesinde, zanlılar “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla karşı karşıya.
FATİH KELEŞ’İN KARDESİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tutuklanan şüpheli Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş’i gözaltına aldı. Zafer Keleş’in, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla belirlenen adreslere ilettiği iddia ediliyor. Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.