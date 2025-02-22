İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Gündemdeki Konulara Dair Açıklamalar

YABANCI HAKEM ATAMASI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide yabancı hakem atanacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından derbiye Slovenyalı hakem Slavko Vincic’in atandığı açıklandı. Süper Lig’deki bu önemli maç için yabancı hakem atanması büyük bir yankı uyandırdı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bu kararın ardından HT Spor ve Habertürk ortak yayını ile medya önünde açıklamalarda bulundu.

SEVGİ VE SAYGI İLE BAŞLADI

Hacıosmanoğlu, açıklamalarına Türk halkına olan saygısıyla başladı: “Öncelikle bizi izleyen Türk halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Galatasaray ile herhangi bir düşmanlığı olmadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, “Galatasaray’la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok.” dedi. Bu bağlamda, kimseye imtiyaz tanımadıklarını ve “Biz eşit olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

HİÇBİR PLAN YOK

TFF Başkanı, kafasında bir plan olmadığını vurgulayarak, “Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım!” ifadelerini kullandı. Herkese eşit mesafede olduklarını belirten Hacıosmanoğlu, “Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin.” şeklinde konuştu.

MANİPÜLASYON İDDİALARI

Hacıosmanoğlu, insanların açıklarını aramak gibi bir niyetlerinin olmadığını savundu ve “Mali Genel Kurul’da tablo olumlu olarak 5.9 milyon’du. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var.” dedi. Eski yapının değişeceğini ve bazı gereksiz personelin görevine son verildiğini belirtti.

YABANCI HAKEMİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Bir soruya yanıt veren Hacıosmanoğlu, “600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, maç mı yönetemeyeceğiz?” dedi. Devre arasında, VAR sisteminde artan hatalar konusunda yabancı bir hakem atanacağını ifade etti. “Bunu devre arası söyledim.” diyerek, kulüplerin eşit mesafede olmaları gerektiği mesajını verdi.

KORKU VE AİDİYET DUYGUSU

Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin korktuğunu belirterek, “Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın?” diye sordu. Hakemlerin camianın büyüklüğünden korkma ihtimalinin olduğuna dikkat çekti.

ESKİ FEDERASYONLARIN ETKİSİ

TFF Başkanı, “Demek bir yerden bu gücü alabiliyor.” diyerek eski federasyonların dış müdahaleler nedeniyle etkili olamadığını vurguladı.

HÜKÜMETLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı’na bağlılığı hakkında da açıklama yapan Hacıosmanoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın hem kardeşim, hem askeriyim.” dedi ve iftiraları kabul etmediğini söyledi.

DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞME

Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti ve aralarında bir sorun olmadığını ifade etti. Özbek’in kendisine yönelik bazı ifadelerine karşılık vereceğini ve Etik Kurulu’na sevk edeceğini de duyurdu.

GALATASARAY’IN BAŞVURUSU

Son olarak, Hacıosmanoğlu Galatasaray’ın Slavko Vincic için yaptığı başvurunun MHK’nın yerli hakem düzenlemesiyle ilgili olduğunu belirtti ve önlerinde tek beklemenin hakem yapısını güçlendirmek olduğunu söyledi.