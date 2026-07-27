İbrahim Kutluay, Demet Şener Çocuklarıyla Tatile Çıktı

Magazin
İki kişi gülümseyerek birbirine sarılmış, samimi bir an yaşıyor
Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarının basketbol turnuvası için bir araya gelerek ailece tatil yaptı.
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Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2019’da boşanmalarının ardından küslüklerine son vererek oğullarının basketbol turnuvası nedeniyle ailece tatile çıktı. Sabah saatlerinde objektiflere yansıyan aile, birliktelikleriyle dikkat çekti. Uzun süredir bir araya gelmeyen eski çift, oğullarının başarısıyla yeniden yakınlaştı.

KUTLUAY NAFAKA DAVASINDAN FERAGAT ETTİ

İbrahim Kutluay, oğlu Ömer’in Real Madrid Basketbol Kulübü’ne transferini gerekçe gösterdi. Ömer’e ödenen 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılmasını talep etti. Demet Şener ise gelir iddialarını reddederek karşı çıktı. Son olarak Kutluay, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeyle davadan feragat etti.

DEMET ŞENER KALP EMOJİSİYLE CEVAP VERDİ

Bir takipçi, Demet Şener’in fotoğrafının altına “İbrahim Kutluay’ın Demet’i” yorumunu yazdı. Ardından başka bir takipçi, Demet Hanım’ı öven uzun bir yorum paylaştı. Demet Şener bu yoruma kırmızı kalp emojileriyle yanıt verdi. Bu hamle magazin gündeminde ses getirdi. Gazetecilerin barışma sorusuna Demet Şener yanıt verdi. “Ne yaşandıysa yaşandı” dedi. “Kırgınlıklarımı geriye aldım” ifadesini kullandı. “Sağ olsun İbrahim bu adımı attı” dedi. Ardından “Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu” diye ekledi.

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