İbrahim Tatlıses’ten İmam Nikahı Yanıtı

YENİ AŞK İDDİASI

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, son günlerde yeni bir aşk haberiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İddiaya göre, ünlü sanatçı bir müddettir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz’a (47) gönlünü kaptırdı ve gizlice imam nikahı kıydığı öne sürüldü.

SÜREKLİ DESTEK OLUYOR

İbrahim Tatlıses, Özbekistan dönüşü basın mensuplarına konu hakkında açıklama yaptı. 2. Sayfa kameralarına verdiği demeçte, iddialara “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor” sözleriyle yanıt verdi.

GEÇMİŞTEKİ EVLİLİKLERİ

Ünlü sanatçının ilk evliliği Urfa’da Adalet Durak ile gerçekleşti ve bu evlilikten 3 çocuğu oldu: Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı. 1979 yılında ise Kara Yazma filmiyle tanıştığı Perihan Savaş ile evlenen Tatlıses’in bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kızı bulundu. Ancak 1982 yılında şiddet iddiaları nedeniyle yollarını ayırdı. Tatlıses, daha sonra Derya Tuna ile ilişki yaşadı ve “İdo” (İbrahim) adında bir oğlu oldu. Ünlü isim, Asena ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi ve bu evlilikten Elif Ada adında bir kızları oldu; çift, 2013’te boşandı. 1990’lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa bir ilişki yaşadığı da öğrenildi, bu birliktelikten de Dilan adında bir kızı bulunuyor. Toplamda 7 çocuğa sahip olan İbrahim Tatlıses’in 11 torunu mevcut.