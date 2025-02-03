İbrahim Tatlıses’ten Tuğçe Korkmaz Yanıtı

İBRAHİM TATLISES’İN YENİ AŞK İDDİALARI

Açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, yeni bir aşk iddiasıyla adından söz ettiriyor. İddialara göre, ünlü sanatçının gönlünü bir süredir birlikte çalıştığı asistanı Tuğçe Korkmaz’a (47) kaptırdığı ve ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı öne sürülüyor.

TATLISES’TEN AÇIKLAMALAR

Ünlü sanatçı, Özbekistan dönüşü bu konuyla ilgili sessizliğini bozarak 2. Sayfa kameralarına açıklamalar yaptı. İbrahim Tatlıses, iddialara “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor” şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa’da Adalet Durak ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında üç çocuğu dünyaya geldi. Ardından, 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile evlendi ve bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. Ancak ikili, 1982’de şiddet iddialarıyla ayrıldı. Tatlıses, sonrasında Derya Tuna ile bir ilişki yaşadı ve bu birliktelikten “İdo” (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

Ünlü sanatçı, Derya Tuna’dan sonraki ilişkisi ise dansöz Asena ile oldu. Bu ilişki, İbrahim Tatlıses’in Asena’yı aldatması nedeniyle sonlandı. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses, Elif Ada adında bir kız çocukları oldu; ikili 2013 yılında yollarını ayırdı. Ayrıca, Tatlıses’in 1990’lı yıllarda Işıl Çıtak ile kısa bir ilişki yaşadığı ve bu birliktelikten Dilan adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Toplamda yedi çocuğa sahip olan İbrahim Tatlıses’in on bir torunu bulunuyor.