İbrahim Yumaklı: 55 Yangının 45’ini Kontrol Altına Aldık

TÜRKİYE YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yangın haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu NeXT üzerinden bir değerlendirme yaptı. Yumaklı, “Ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık” ifadesiyle bulunduğu durumu aktardı. Bakan, kabine toplantısından sonra yangınların mevcut durumu hakkında Yangın Yönetim Merkezine gittiğini belirtti.

DEVAM EDEN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bakan Yumaklı, devam eden yangınların yönü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Ezine, Bolu/Mudurnu, Kahramanmaraş/Göksun, Muğla/Milas, Hatay/Yayladağ ve Manisa/Şehzadeler gibi bölgelerdeki yangınların enerjisini düşürdüklerini aktardı.

YÜKSEK RİSK UYARISI YAPTI

Yangınlardan kaçınılması gereken hareketler konusunda uyarılarda bulunan Yumaklı, “Çanakkale/Merkez/Dardanos, Manisa/Soma, Edirne/Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Tüm gücümüzle bu yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyoruz” dedi. Ayrıca, orman yangınları açısından yüksek riskli bir hafta geçirdiklerini vurgulayarak, “Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım, anız yakmayalım ve sigara izmariti atmayalım” diyerek halkı dikkatli olmaya çağırdı.