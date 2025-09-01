İbrahim Yumaklı, Yangınlar Hakkında Bilgi Verdi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yangınlarla mücadele devam ediyor. Yangın ekipleri, alevlerle mücadelesini sürdürüyor ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından duruma dair güncel bilgiler paylaşıyor.

YANGINLARDAKİ SON DURUM

Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamada, yangınların bazı yerlerde kontrol altına alındığı veya enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Ülkemizdeki yangınlarla ilgili şu bilgiler verildi: Aydın Buharkent’te çıkan yangının enerjisi düşürülürken, Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ayrıca Aydın – Efeler’deki yangının enerjisi de düşürüldü, Çanakkale – Ayvacık’ta yangın tamamen kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı, “Karabük – Eflani ve Kastamonu – Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” açıklamasıyla durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

DENİZLİ BULDAN’DA YANGIN MÜCADELESİ

Aydın’ın Buharkent ilçesinde çıkan ve Denizli Buldan’a sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekipler, yangının 4. gününde alevleri kontrol altına almak için çaba gösteriyor. Gece boyunca yangınla mücadele eden ekiplere, sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte bir uçak ve 13 helikopter tekrar destek vermeye başladı. Yangın bölgesinde 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel görev alıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın alanında inceleme yaparken, yerel yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu. Son açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi.

BARTIN’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Aşağıçençi köyü yakınlarında orman kenarında başlayan yangın, vatandaşın tütsü yaparken alevlerin büyümesine neden olmasıyla çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın 6 saat sonunda söndürülerek, soğutma çalışmalarıyla devam etti ve büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

ÇANAKKALE’DE YANGIN BAŞARIYLA KONTROL EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem havadan hem de karadan yaptığı müdahalelerle alevleri tamamen kontrol altına aldı.

AYDIN EFELER’DE YANGIN MÜDAHALESİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına, bölgedeki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Pınardere Mahallesi’ndeki yangın için son bilgide, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Mücadeleler devam ediyor.