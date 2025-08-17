Spor

Icardi’den Paylaşım Geldi, Beraberlik Var

icardi-den-paylasim-geldi-beraberlik-var

ICARDİ’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın önemli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Icardi, maç sona erer ermez güldüğü anı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

FUTBOLCUNUN GÜNDEM OLAN ANLARI

Yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede popüler hale geldi ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde paylaşıldı. Icardi’nin takımına golle döndüğü bu an, futbolseverlerin ilgisini çekti.

