Icardi’den Paylaşım Geldi, Beraberlik Var

ICARDİ’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile dikkat çekiyor. Icardi, maçın hemen ardından güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

Yıldız forvet, takımına golle dönerken bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar arasında hızla yayılarak gündem haline geldi. Icardi’nin bu anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Galatasaray taraftarları tarafından sıkça paylaşıldı.