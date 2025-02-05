Icardi Galatasaray Galibiyetini Evde Kutladı

UZUN SÜREDİR SAHALARDAN UZAKTA KALAN ÜNLÜ FUTBOLCU
Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan ünlü futbolcu, önceki akşam Galatasaray’ın Gaziantep ile gerçekleştirdiği maçı evinde sevgilisiyle birlikte izledi.
GALİBİYET SONRASI MUTLU ANLAR
Icardi, takımının gösterdiği başarılı performans sonrası sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında sarı-kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Sevgilisi, “China Suarez” isminin yazılı olduğu 9 numaralı formasıyla Icardi’ye poz vererek destek oldu.