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Icardi Galatasaray Taraftarını Coşturdu

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DEV DÜELLODA BÜYÜK BİR MÜCADELE

Süper Lig’deki 25. haftanın kapanış maçı, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu önemli karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Icardi’DEN SÜRPRİZ DESTEK

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen maç öncesinde ise Mauro Icardi’nin sürpriz bir destek ziyareti dikkat çekti. Arjantinli golcü, takımın son derbi hazırlıklarını izlemek için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gitti. Maç gününde stada gelen Icardi, takımına tribünden destek verdi. Sahaya inerek taraftarı selamlayan Arjantinli isim, stadyumda bulunan herkesten üçlü çektirdi.

SAKATLIĞININ ARDINDAN GEÇİRDİĞİ OPERASYON

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde Galatasaray’ın Tottenham’ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Çapraz bağı yırtılan yıldız futbolcu, yaşadığı bu ciddi sakatlık sonrasında memleketi Arjantin’de başarılı bir operasyon geçirerek tedavi oldu.

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