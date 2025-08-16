icardi-nin-6-dakikada-harika-golu

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve rakibini 3 golle yendi. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna dahil oldu. Arjantinli forvet, oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra, yani 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından sahalara dönen Icardi, golüyle duygusal anlar yaşattı. Hem tribünde hem de sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları gözyaşlarına hakim olamadı. Icardi, maçın ardından taraftarlarıyla buluşarak hatıra üçlüleri çektirdi. Ayrıca, kendisine özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı stadyumda yankılandı.

ICARDİ’NİN GÖRÜŞLERİ

Icardi, maç sonu yaptığı açıklamalarda “Mutluluktan uçuyorum” diyerek hissetiklerini dile getirdi. Icardi, “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde, ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor.” ifadeleriyle taraftarlarına teşekkür etti. Yıldız oyuncu, “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.” şeklinde sözlerine devam etti.