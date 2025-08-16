Icardi’nin Duygu Dolu Geri Dönüşü

İLK MAÇINDAN GOL İLE DÖNDÜ

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında ligin yeni takımı Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0 gibi bir skorla geçmeyi başardı. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi’nde sakatlık yaşayan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna girdi. Arjantinli golcü, oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra, yani 87. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi.

HEM DUYGULANDI HEM DUYGULANDIRDI

Yaklaşık 10 ay süren bir aranın ardından ilk maçında gol atan Icardi, duygusal anlar yaşadı. Hem stadyumda hem de sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Maç sonrası Icardi, taraftarlarıyla bir araya gelerek selfie çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı stadyumda yeniden yankı buldu. Icardi, sakatlığı öncesinde son golünü 19 Ekim 2024 tarihinde Antalyaspor’a karşı atmıştı.

ICARDİ NE SÖYLEDİ?

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Icardi, “Mutluluktan uçuyorum” ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarının gösterdiği sevginin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Icardi, “Hala beni şaşırtıyor. Sahanın içindeki sevginin ötesinde, ülkenin dört bir yanındaki destek benim için çok gurur verici” şeklinde konuştu. Yıldız oyuncu sözlerine, “Gollerimle bana gösterilen sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor” diyerek devam etti.