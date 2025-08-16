Spor

Icardi’nin Duygu Dolu Golü: 6 Dakika Yetti

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci haftasında yeni ekip Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı-kırmızılı takım rakibini 3-0 yenerken, özellikle 81. dakikada maça dahil olan Mauro Icardi dikkat çekti. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, oyuna girdikten kısa bir süre sonra 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

AĞLADIĞI VE AĞLATTIĞI ANLAR

Uzun bir 10 aylık hedefin ardından sahalara dönen Icardi, bu fırsatta duygusal anlar yaşadı. Tribündeki bazı taraftarların gözyaşlarıyla bu anı karşıladığı görüldü. Icardi, maç sona erdikten sonra taraftarıyla buluşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Stadyumda Arjantinli forvetle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı da yeniden yankı buldu.

Icardi, sakatlık sürecinden önceki son golünü ise 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı atmıştı.

Maç sonrasında açıklamada bulunan Icardi, “Mutluluktan uçuyorum” diyerek hislerini dile getirdi. “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde, ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca sözlerine şu şekilde devam etti: “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.”

