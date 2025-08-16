Icardi’nin Duygusal Geri Dönüşü。

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK’Ü MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında ligin yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3 golle yenerek sahadan galip ayrıldı. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, maçın 81. dakikasında oyuna girdi. Arjantinli golcü, sahaya adım attıktan yalnızca 6 dakika sonra, yani 87. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.

AĞLATAN GOL VE DUYGUSAL ANLAR

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından oynadığı ilk maçında gol atan Icardi, duygu dolu anlar yaşadı. Hem tribünlerde hem de sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Maç sonunda Icardi, taraftarlarıyla buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı stadyumda tekrar yankılandı. Icardi, sakatlıktan önceki son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı atmıştı.

ICARDİ’Yİ MUTLU EDEN AÇIKLAMALAR

Maç sonrası Icardi, duygu dolu açıklamalarda bulundu. “Mutluluktan uçuyorum” diyerek hislerini paylaşan Icardi, “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor” ifadelerini kullandı. Yıldız golcü, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.”