Icardi’nin Galatasaray’dan Ayrılması Zor Görünüyor

ICARDI HAKKINDA DİSKUSSİYON DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mauro Icardi’ye River Plate’in talip olduğu yönündeki söylentiler, Arjantin’de yankı buluyor. Ancak bu transferin maddi açıdan Arjantin kulübü için sorun yaratabileceği ifade ediliyor. İcardi’nin, ülkesine geri dönmesinin çok düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

MEDYA YANIT VERİYOR

ESPN’e konuşan eski Arjantinli futbolcu Diego Latorre, Icardi’nin River Plate’e geçiş yapmasını mümkün olarak değerlendirmişti. Ancak, bu iddiaya karşılık veren TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra, Mauro Icardi’nin River’a transferinin neredeyse imkansız olduğunu aktarıyor. Villagra’ya göre, Icardi’nin Galatasaray’dan aldığı yıllık maaşı River Plate tarafından karşılanması çok güç. Ayrıca, Icardi’nin sarı-kırmızılı kulüple 1,5 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılıyor.

AİLE KARARI ETKİLEYECEK

Haberde, 31 yaşındaki Icardi’nin Arjantin’e dönüşünün sadece bir aile kararıyla olabileceği vurgulanıyor. Özellikle eşi Wanda Nara’nın Arjantin’de çalışmaya devam etmeyi arzulaması, Icardi’nin ülkesine dönme isteğini etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sezon Galatasaray ile toplamda 13 resmi maçta görev alan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistle dikkat çekiyor.