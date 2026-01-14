Icardi’nin Penaltı Kaçırma İstatistiği Dikkat Çekiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, sarı-kırmızılı ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyetle puanını 6’ya çıkaran Galatasaray’da, ilk yarıya damga vuran isim Arjantinli oyuncu Mauro Icardi oldu.

İKİ PENALTI KAÇIRDI

Mauro Icardi, karşılaşmada üst üste kullandığı iki penaltıyı da değerlendiremedi. Golcü oyuncu, 36. dakikada kullandığı ilk penaltıda kaleci Arda Akbulut’u geçemedi. Ardından, maçın hakemi, ceza sahasına erken girilmesi nedeniyle penaltının tekrarlanmasını talep etti. Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti fakat aynı köşeye yaptığı vuruşla yine kaleciye takıldı.

GALATASARAY’DA EN FAZLA KAÇIRDI

Fethiyespor karşısında kaçırdığı iki penaltı nedeniyle Icardi, kariyerinde en fazla penaltı kaçırdığı kulüp olarak Galatasaray’ı belirledi. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca toplamda 13 penaltıyı gole çeviremiyor. Penaltı başarı oranı yüzde 77 olan Icardi, toplamda 43 penaltı dönüşü gol bulmayı başardı. Icardi’nin golü bulamadığı penaltılar ve kulüpleri ise şu şekilde sıralanıyor: Galatasaray – 7, Inter – 6, PSG – 0.

