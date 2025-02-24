Icardi, Taraftarları Coşturdu: Galatasaray’a Destek Verdi

MAÇIN DEV DÜELLOYLA KAPANIŞI

Süper Lig’deki 25. haftanın sona eren maçı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Bu ezeli rakipler, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu önemli mücadelede karşı karşıya geldi.

Icardi’DEN SÜRPRİZ GELİŞME

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen maç öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi, önemli bir sürprizle sahneye çıktı. Son derbi hazırlıklarını görmek amacıyla Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret eden Icardi, maç günü stada gelerek takıma tribünden destek verdi. Maçın öncesinde sahaya inen Icardi, taraftarı selamladı ve tüm stada üçlü çektirdi.

SAKATLIĞINDAN SONRAKİ GERİ DÖNÜŞ

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024’te Galatasaray’ın Tottenham’ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanarak çapraz bağlarını yırtmış ve sezonu kapatmıştı. Bu ciddi sakatlığın ardından Arjantinli futbolcu, kendi ülkesinde başarılı bir operasyon geçirdi.