Icardi Ve Nara Arasında Gerilim Yükseldi

MÜCADELE VE TANSİYONUN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan gerilim hız kesmeden devam ediyor. Boşanma süreci içinde olan ünlü çiftin iletişimi, Wanda Nara’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla daha da gergin hale geldi. “Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler.” diyen Nara, bu sürecin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Kızlarının zarar görmemesi için gerekli çalışmaları yapacağını söyleyerek, “Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın.” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Mauro Icardi, kızlarını okuldan almak için gitti. Kızlarının yanındaki evcil hayvanları görünce yaşanan olaylar hızla tırmandı. Wanda Nara’nın yaşadığı binaya giden Icardi, burada gergin anların yaşanmasına sebep oldu. “Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık.” şeklinde bir sözle karşılaşan Icardi, bu durumu ciddiye aldı. Ünlü futbolcunun bulunduğu yerin yakınında Wanda Nara da gergin anlar yaşarken avukatı ve polisi aradı.

GAZETECİLERİN DİKKATİNE

Olayların detaylarını aktaran bir Arjantinli gazeteci, Icardi’nin kızları almak için okula gittiğini ve evcil hayvanları istemediğini belirtti. Eski eşinin yaşayış düzenine giden Mauro, bu durumun gerginliğe yol açtığını kaydetti. Olay yerinde güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle tüm kaos son buldu. Bu gelişmeler, ünlü çiftin yaşadığı sorunların kamuoyuna yansıyan boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.