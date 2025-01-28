Icardi Yerine Galatasaray’a Asensio İddiası

GALATASARAY TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Galatasaray, Dursun Özbek yönetimi altında transfer çalışmalarında hız kazanıyor. Devre arası transfer döneminde şimdiye kadar sadece Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katan Galatasaray’ın, dünyaca ünlü bir yıldızın transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirlendi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Mauro Icardi’nin yerini alacak olan ismin büyük yankı uyandıracağı tahmin ediliyor. İşte detaylar…

GALATASARAY YENİ İSIMLERİ TAKIMA KAZANDIRMAK İÇİN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Transfer sürecine devam eden Galatasaray, Ahmed Kutucu’nun ardından kadrodaki eksiklikleri gidermek için birçok yeni oyuncu ile görüşmeye devam ediyor. Sezon başında sağ bek olarak transfer edilen Elias Jelert’den beklenen performansı alamayan sarı – kırmızılı ekip, bu mevki için genellikle Kaan Ayhan’a görev vermiş durumda. Galatasaray, orijinal bir sağ bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor ve listenin öncelikli ismi Kyle Walker-Peters. Southampton ile sözleşmesi Ağustos ayına kadar olan 27 yaşındaki oyuncu için sarı – kırmızılılar teklifini sunmuş ve yanıt bekliyor.

GALATASARAY, MARCO ASENSIO İÇİN KOLLARI SIVADI

Aynı zamanda Galatasaray, önemli bir yıldız oyuncunun transferi için de harekete geçiyor. Sarı – kırmızılıların hedefindeki isim ise PSG’de forma giyen Marco Asensio. İspanyol medyası, bu yıldız oyuncunun Mauro Icardi’nin yerini alabileceğini ileri sürerken, şu ifadeleri paylaştı: “Galatasaray, İspanyol oyuncunun yıllık 10 milyon Euro’luk brüt ücretini karşılamaya istekli. Ancak onu İstanbul’a ikna etmek en zor kısım olacak.”

“Asensio’nun transferi, Icardi’nin yokluğuna geçici bir çözüm sunmakla kalmayacak; aynı zamanda Arjantinli forvetin takımda geri dönmesini de zorlaştırabilir. Icardi, teknik ekip ve taraftarların desteğini alıyor olsa da, Asensio gibi bir oyuncunun katılımı ekip dinamiklerini değiştirebilir. Sonuç, devam eden görüşmelere bağlı olacak.”