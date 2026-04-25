İçişleri Bakanı Çiftçi Adalet Vurgusu Yaptı: Suçluların Peşinden Koşuyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi ve gündeme dair pek çok konuya değindi.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Çiftçi, “Kasten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliğimiz her olayın aydınlatılması ve her failin adalete teslim edilmesidir.” diyerek, 2003 yılından bu yana kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’sinin aydınlatıldığını açıkladı. Özellikle son yıllarda faili meçhul dosyalarda ciddi bir düşüş olduğunu vurgulayan bakan, 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve 94 şahıs için kırmızı bülten görüşü yapıldığını belirtti. Faillerin yakalanması için ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların kullanılmakta olduğunu vurguladı.

Gülistan Doku dosyasına dair açıklama yapan Bakan Çiftçi, dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye geçiş yaptığına ilişkin tespit yaptıklarını belirtti. Altaş hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ifade eden Çiftçi, “Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir.” diyerek, insan hayatına kastedenlerin takibinin sürdüğünü belirtti.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Çiftçi, yeni suç örgütlerinin geçmiş dönem mafyalarından farklılık gösterdiğini ve bu grupların kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek takma isim koymalarının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

OKUL SALDIRILARI SONRASI SİBER DEVRİYELER

Okul saldırıları sonrası yalnızca fiziksel güvenliğe odaklanmadıklarını belirten Çiftçi, “Dijital mecralarda suçu öven, saldırganlığı özendiren içeriklere karşı da mücadele başlattık.” dedi. Bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde geniş çaplı çalışmalar yapıldığını, 2025 ve 2026 yıllarında tespit edilen hesap yöneticileri ile kullanıcı sayısının 297 bin 171 olduğunu aktardı. Okul saldırılarıyla bağlantılı olarak, 481 hesap yöneticisi hakkında işlem sürecinin başlatıldığını ve 7 bin 755 URL için erişim engeline gidildiğini kaydetti.

Çiftçi, “Kahramanmaraş’taki olayla ilgili provokatif paylaşım yapan 150 sosyal medya hesabı üzerinden işlem tesis edildi.” diyerek, bu hesaplar hakkında erişim engeli talep edildiğini ifade etti.

YENİ GÜVENLİK PARADİGMASI

Bakan Çiftçi, “Suçla mücadelede yalnızca klasik yöntemlerle yol almak artık yeterli olmuyor.” diyerek, suç tiplerinin ve suçlu profillerinin değiştiğini vurguladı. Güçlü bir devlet refleksi ile suç kaynağına inen, riski önceden gören ve suçu meydana gelmeden önlemeyi amaçlayan bir güvenlik mimarisi oluşturacaklarını kaydetti. Yeni güvenlik paradigmasının, suç işlendikten sonra devreye giren bir anlayışın ötesine geçtiğini belirtti.

Çiftçi, ayrıca uyuşturucuyla mücadele alanında da son dönemde elde edilen başarıları paylaştı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Çiftçi, Gülistan Doku dosyasının hassas bir konu olduğunu belirterek, “Temel önceliğimiz, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır.” dedi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bakan, dönemin Tunceli Valisi üzerine yapılan iddiaların araştırılması için müfettişlerin görevlendirildiğini hatırlatarak son gelişmeler hakkında bilgi sundu.

Çiftçi, “Devletimizin güvenlik ve adalet çarkları işletilmektedir.” diyerek, soruşturma sürecinin dikkatlice takip edildiğini belirtti.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN AYDINLATILMASI

Bakan, İçişleri Bakanlığı olarak faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması noktasında geçmişe yönelik tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti. Özel ekiplerin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

OKUL GÜVENLİĞİNE BEKÇİ VE GKK DESTEĞİ

Çiftçi, 30 bin bekçinin gece saatlerinde görev yaptığını belirtti ve bu süre zarfında il valilerinin çalışma saatlerini belirleme yetkisini üstlendiğini açıkladı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu altında okul güvenliği için yeni bir düzenleme yapılacağı sinyali verdi.

Çiftçi, yapılan risk analizlerinin güncelleneceğini ve güvenlik tedbirlerinin artırılacağını dile getirdi.

SINIR GÜVENLİĞİ VE İRAN’LA İLİŞKİLER

28 Şubat tarihinden itibaren sınır güvenliğinin dikkatle takip edildiğini belirten Bakan Çiftçi, İran sınırındaki geçişlerin azaldığını söyledi. Türkiye-Iran sınırında yer alan sınır kapılarındaki geçiş oranlarında düşüş olduğunu belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE OPERASYONLAR

Terörsüz Türkiye sürecinin yakından takip edildiğini vurgulayan Bakan, bu sürecin sabotajlarına karşı operasyonların artırıldığını ifade etti. “Kimse bu süreci zehirlemeye çalışmasın.” diyen Çiftçi, PKK terör örgütü ve diğer terör unsurları ile mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

10 BİN POLİS 2 AY ÖNCE MEZUN OLUYOR

Bakan Çiftçi, polis okullarındaki 10 bin adayın mezuniyet tarihinin iki ay öne alındığını ve yeni bir yapı ile görevde bulunulacağını belirtti.

GÖÇMENLER

Göç İdaresi ve deport konularına yapılan şikayetlerin arttığını dile getiren Bakan, 25 ildeki geri gönderme merkezlerinde müfettiş incelemeleri yapıldığını kaydetti. “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz.” vurgusu yaparak, yeni denetim ve önlemlerle bu konunun titizlikle ele alındığını ifade etti.