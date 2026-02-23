İçişleri Bakanı Çiftçi Türkiye’nin Güvenlik Gücü Jandarma ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Çiftçi, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nda iftar programında jandarma personeliyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliği için özveriyle çalışan jandarma personeliyle bir arada olmanın kendisi için büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Jandarmanın, devlet olmanın ve adaletin sağlanmasının tarihi bir parçası olduğunu belirten Çiftçi, Türk halkının kurduğu en eski devletlerden itibaren asayiş ve emniyet işlerini yürüten teşkilatların ve liderlerin varlığının gözlemlendiğini söyledi. Çiftçi, o dönemde toplum düzenini koruyan yazılı olmayan kuralların jandarma ile birlikte nesilden nesile taşındığını şu sözlerle aktardı: “İşte jandarma, asırlar boyunca o törenin, o nizamın, o adalet anlayışının bugüne taşınmış adıdır.”

JANDARMANIN TARİHİ SORUMLULUĞU

Göktürkler döneminde yerleşik toplumlar üzerinde güvenlik teşkilatlarının oluşmaya başladığını anlatan Çiftçi, devletin merkezini ve yönetici tabakayı koruyan Börü adlı muhafız biriminin tarihsel önemine dikkat çekti. İslamiyetin kabulü ile birlikte Türk devletleri içinde kolluk görevine dair kavramların şekillendiğini de vurguladı. Çiftçi, “Karahanlılarda Yatgak ve Turgaklar gece-gündüz nöbet tutar, sarayı korurdu. Candarlar ise silahı hakkıyla taşımanın, emaneti ehliyle korumanın adını temsil ederdi.” diye ekledi.

TARİHİ GÖREVLERİ VE MİLLİ HAFIZA

Çiftçi, jandarmanın tarih boyunca sadece asayiş hizmeti vermekle kalmadığını, aynı zamanda vatanın bütünlüğünü koruma görevini de üstlendiğini vurguladı. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde cephede hakkında yer aldığını belirten Çiftçi, Cumhuriyetin kurulmasıyla jandarmanın yapısının güçlendiğini ifade etti. “1984’ten itibaren terörle mücadelede ülke sathında en kritik unsurlardan biri olarak birlik ve kardeşliği koruma görevini kararlılıkla sürdürdü.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL ASAYİŞ KOMUTANLIĞI’NIN ROLÜ

Bakan Çiftçi, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın (JÖAK) milletin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. “Bu ocak, arama kurtarmadan özel operasyona, terörle mücadeleden KBRN görevlerine, kritik korumadan eğitime geniş bir sahada daima yüksek hazırlıklı, yüksek disiplin, yüksek sorumlulukla vazife icra etmektedir.” şeklinde konuştu. Kahraman JÖAK’ın, afet durumlarında milletin yanında olduğunu ve bu fedakarlıkların halkın hafızasında yer ettiğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİSİNE VURGU

Çiftçi, jandarmanın vatanın güvenliği için her durumda hazır olduğunu vurgulayarak, “Bizim medeniyetimizde görev, bir makam meselesi olmaktan ziyade bir emanettir.” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinde büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Çiftçi, ilişkili olarak yerli ve milli sistemlerin güvenlik birimlerinin etkinliğini artıracağını belirtti. “Artık oyun kuran bir Türkiye vardır.” diyen Çiftçi, bu durumun Türkiye Yüzyılı vizyonunun güvenlik alanındaki en belirgin göstergesi olduğunu belirtti.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI

Çiftçi, tüm bu gücün arkasında aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin hatırasının olduğunu vurgulayarak, onların emanetini korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. “Şehitlerimiz milletimizin baş tacı, vatanımızın ebedi muhafızlarıdır. Gazilerimiz ise fedakarlığın yaşayan nişanesi.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ise konuşmasında jandarmanın Türkiye’nin huzur ve güvenliği için aralıksız çalıştığını ifade etti. Çardakcı, “Terörle mücadelede elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi, suç örgütlerinin hareket alanının daraltılması ve özellikle yasadışı bahis, sanal kumar, narkotik suçlarla mücadelenin öncelikli sorumluluk alanları arasında olduğunu” belirtti. Ecdattan devraldıkları bu kutsal görevi yerine getirdiklerini de sözlerine ekledi.