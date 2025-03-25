İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1418 Gözaltı Açıklandı

YASA DIŞI GÖSTERİLERDE GÖZALTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren gerçekleşen yasa dışı gösterilerde toplam 1.418 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şu anda gözaltında bulunan 979 şüpheliden 478’inin bugün mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılacağını belirtti.

TERÖRİZME TAVİZ VERİLMEYECEK

Bakan Yerlikaya, “Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri tekrar lanetledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ROLÜ

Yerlikaya, güvenlik güçlerinin hukuktan aldığı güçle, aziz milletin huzur ve güvenliğini 7/24 koruduğunu ve bu korumaya devam edeceğini vurguladı.