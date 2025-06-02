İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bayram Tedbirlerini Açıkladı

TRAFİK ÖNLEMLERİ VE PERSONEL DESTEKLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de gerçekleştirdiği canlı yayında Kurban Bayramı’na yönelik alınan trafik önlemleri ve organize suçlarla mücadeledeki gelişmeleri aktardı. Güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla 26 Mayıs’ta valiliklere detaylı bir genelge gönderdiklerini belirtip, bayram döneminde şehirler arası yollarda ve şehir merkezlerinde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekti. Bu süreçteki riskleri en aza indirmek için titizlikle hazırlanan önlemlerin uygulanacağına vurgu yaptı.

PERSONEL VE DENETİM UYGULAMALARI

Bu kapsamda, 68 bin 829 polis ve jandarma sahada görev yapacak. Yerlikaya, sadece bayramın bir gününde 17 bin 645 trafik ekibinin ve 33 bin 943 personelin yollarda olacağını duyurdu. 1485 mobil radar aracıyla hem gündüz hem de gece hız kontrollerinin yapılacağını, yolcu gibi otobüslere binen denetim görevlileriyle şoför davranışlarının izleneceğini açıkladı. Ayrıca, otobüs terminallerinde denetimlerin artırıldığına dikkat çekti ve polis başmüfettişlerinin giriş-çıkışlar, anons sistemleri ile firmaların kurallara uyumunu kontrol ettiğini aktardı. Bu uygulamaların 30 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar süreceği ifade edildi.

AĞIR TONAJLI ARAÇ KISITLAMALARI

Bayram trafiğini rahatlatmak için belirlenen dönem içerisinde, 4 Haziran saat 16.00 ile 6 Haziran saat 11.00 arasında, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Ancak yaş sebze, meyve, süt ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Yerlikaya, sürücülere yorgun ya da uykusuz yola çıkmamaları ve her iki saatte bir mola vermeleri gerektiğini hatırlatarak, “Amacımız ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemek” dedi. Otoyollarda ise her 30 kilometrede bir radar uygulaması olacağı duyuruldu.

ORGANİZE SUÇ OKTARLARIYLA MÜCADELE

Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki kararlı duruşunu hatırlatarak, şimdiye kadar 2 bin 934 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucunda 19 bin 565 kişinin gözaltına alındığını, 9 bin 11 kişinin tutuklandığını ve 4 bin 659 kişiye adli kontrol uygulandığını açıkladı. Bu süreçte 1151 organize suç örgütü çökertildi ve el konulan mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 120 milyar lira oldu. Yerlikaya, söz konusu örgütlerin 35’inin uluslararası, 131’inin ulusal, 214’ünün bölgesel ve 771’inin yerel düzeyde olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin de devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, 73 bin 121 tutuklama yapıldığını ve 200 ton uyuşturucu madde ile 200 milyon adet hapın ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca, 296 organize suç örgütünün narkotik bağlantılı olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Ortak uluslararası iş birliklerinin sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirildiğini ve 972 yabancı uyruklunun Türkiye’de yakalandığını açıkladı. Tüm bu çabaların Türkiye’de huzurun sağlanması için olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Bu bayramın kazasız, sağlıklı ve barış dolu geçmesini diliyoruz. Başta Gazze olmak üzere tüm gönül coğrafyamızda huzurun egemen olmasını istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.