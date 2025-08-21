İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Üç Suçlu Yakalandı!

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLULARIN YAKALANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün lideri ile birlikte kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin dikkatlice takip edildiğini vurguladı. Ülkeler arasındaki iş birliği doğrultusunda gerçekleştirilen ortak operasyon sayesinde söz konusu üç kişinin yakalanarak Türkiye’ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

SUÇ KAYITLARI VE ALINAN ÖNLEMLER

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan bu suçluların geniş bir suç geçmişi bulunuyor. U.D., Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı olarak, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi 53 farklı suç kaydına sahip.

Diğer yandan, M.S. isimli şahıs “Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından dolayı kırmızı bültenle aranıyor ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle ilişkisi tespit edilmiş. S.G. isimli kişi ise “Çocuğu kasten öldürme” suçundan dolayı aranmaktaydı. Bu yakalamalar, Türkiye’nin uluslararası iş birliği çabalarının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.