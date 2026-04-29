İçişleri Bakanlığı: Balıkesir’de 158 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Bu bağlamda, ülke genelinde çeşitli operasyonlar gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, bu operasyonlara yeni bir ekleme yapıldığı bildirildi.

İSTİHBARAT SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen istihbari çalışmalara dayanarak operasyon kararı alındı.

Deniz yoluyla uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağına dair alınan bilgi neticesinde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ile Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen bir tekne detaylı incelemeye alındı.

158 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda 2 kişi de yakayı ele verdi.

SUÇLULARLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Yapılan açıklamada, “Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile karada Polisimiz ve Jandarmamız ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.