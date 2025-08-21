İçişleri Bakanlığı: Demirözler Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı da dahil olmak üzere, kırmızı bültenle aranan üç suçlunun Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt dışında kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izlerinin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Bakan, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleri ile yürütülen ortak operasyonlar sonucunda, bu üç kişi için yakalama ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Suç Kayıtları ve Detaylar

Kırmızı bültenle dünya çapında aranan suçluların suç kayıtları ise dikkat çekici. Demirözler Organize Suç Örgütü başı U.D., “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplam 53 suç kaydına sahip. Diğer bir isim M.S., “Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından aranan bir şahıs olarak biliniyor ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütü ile bağlantılı. Son olarak, S.G. ise “Çocuğu kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle aranıyor.