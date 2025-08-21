İçişleri Bakanlığı Duyurdu: U.D. Yakalandı!

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü’nün başı olan bir şahıs dahil, kırmızı bültenle aranan üç suçlunun, Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin peşine titizlikle düşüldüğünü belirtti. İlgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde, üç kişinin yakalanıp Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

SUÇ KAYITLARI DETAYLI BİLGİLER

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan suçluların suç kayıtları şu şekildedir: -Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı U.D., “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplam 53 adet suç kaydına sahip. -M.S. isimli şahıs, “Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıslar arasında yer alıyor ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılı. -S.G. isimli diğer bir şahıs ise “Çocuğu kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.