İçişleri Bakanlığı Görev Devrinde Duygusal Anlar Yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayınlanan kararname sonucunda İçişleri Bakanlığı görevini, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye devreden Ali Yerlikaya, “Her başlangıcın bir sonu var” açıklamasında bulundu. Çiftçi ise görevi “Rabb’imin bir lütfu” sözüyle devraldığını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA DEVRİ TESLİM TÖRENİ

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Ali Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi kardeşimiz atanmış bulunuyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Cenabı Allah hayırlı uğurlu etsin” diyerek yeni bakanın başarı dileğinde bulundu. 35 yıllık bir deneyime sahip olan Yerlikaya, “Yine bir Vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Bu hizmet bayrağını devralan Çiftçi, devletimizin huzuru, güvenliği için canla başla çalışacak” ifadelerini kullandı.

HER BAŞLANGICIN SONU VAR

Yerlikaya, bu görevin bir sona sahip olduğunu vurgulayarak, “Aradan 35 yıl geçti ve 36. yılımıza adım attık. Bu süreç, zaman zaman makamla sınanmakla geçiyor. O günden bugüne işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ettik. Bu noktada olumlu bir iz bırakmak için çalıştık” dedi. İçişleri ailesine ve kendisine destek veren herkese teşekkür ederken, “Bu bakanlıkta görev yapmak benim için bir onur oldu” şeklinde konuştu.

YENİ BAKANDAN TEŞEKKÜR

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla görevi devraldığını belirtti ve “Bugüne kadar görev yapmış olan bütün bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi. Çiftçi, Ali Yerlikaya döneminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederken, “Ben de 29 yılın ardından 30. yılımda bu görevi devralmanın onurunu yaşıyorum” şeklinde konuştu. Yapılan işlerde kendisine destek olan herkese teşekkür eden Çiftçi, “Bu, Rabb’imin bir lütfu” addederek, görevine atanmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

CENABIHAK’TAN YARDIM DİLEDİ

Çiftçi, konuşmasına, “Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum ve Cenabıhak’tan bu görevde bana kolaylıklar vermesini diliyorum” diyerek devam etti. Görevi devralmanın kendisi için bir şans olduğunu vurgulayan Çiftçi, halkın duasının önemi üzerinde durdu. “Buradan hoş bir seda bırakarak ayrılmak istiyorum” ifadesinde bulundu.

Ali Yerlikaya, gazetecilerin sorularını yanıtlamak istediğinde, “Ben özgürlüğe gidiyorum” ifadesini kullandı.