İçişleri Bakanlığı Görevi Ali Yerlikaya’dan Mustafa Çiftçi’ye Devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname doğrultusunda İçişleri Bakanlığı görevini Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye devreden Ali Yerlikaya, “Her başlangıcın bir sonu var” açıklamasında bulundu. Çiftçi ise görevi devralırken, bunu “Rabb’imin bir lütfu” ifadesiyle nitelendirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, makamını Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye bırakmış oldu. İçişleri Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde konuşan Ali Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi kardeşimiz atanmış bulunuyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Cenabıallah hayırlı uğurlu etsin diyorum” dedi.

HER BAŞLANGICIN BİR SONU VAR

Yerlikaya, 35 yıllık İçişleri Bakanlığı kariyerini hatırlatarak, “Bir Vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Başaracağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Kendisi gibi Çiftçi’nin de bu hizmet bayrağını devralarak devletin huzuru, güvenliği için çalışacağını vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımıza İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde biz tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik” sözlerini ekledi.

Aynı AŞKLA, AYNı HEYECANLA…

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı görevine gelirken çeşitli deneyimlerinin olduğunu ve bu süreçte karşılaştığı sınavların, makamların verdiği sınavlar olduğunu ifade etti. “Bu bakanlıkta çalışarak ve milletin desteğini alarak yüz akıyla ayrılmak, şükürler olsun ki bize nasip oldu” şeklinde belirtti. Çiftçi’nin de aynı heyecanla, güçlü işbirlikleriyle çalışacağına olan inancını dile getirirken, “685 bin İçişleri ailesine müteşekkirim. Müthiş işler yaptınız” diyerek çalışanlarına teşekkür etti.

BU RABB’İMİN BANA BİR LÜTFU

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla görevi devraldığını belirtti. Önceki bakanlara hizmetleri için teşekkür ederken, Ali Yerlikaya döneminde önemli mesafelerin kat edildiğini vurguladı. “Bugüne kadar görev yapmış olan bütün bakanlarımızın hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum” ifadesini kullandı. Çiftçi, 29 yıllık meslek yaşamında gördüklerinden dolayı şükrettiğini ve görevinde yüksek bir sorumluluk hissettiğinin altını çizdi.

CENABIHAK BU GÖREVDE BANa KOLAYLIKLAR VERSİN

Çiftçi, görevi devralırken sıkıntı ve baskılarla geçen dönemi hatırlatarak, görevde doğru bir birikim ortaya koymanın önemine vurgu yaptı. “Ben buradan da şunu niyaz ediyorum; Cenabıhak bu görevde bana kolaylıklar versin” dedi. Görevini iyi bir şekilde yerine getirmeyi hedeflediğini belirten Bakan Çiftçi, “Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur” şeklinde açıklamalar yaptı.

Ali Yerlikaya, gazetecilerin soruları üzerine “Ben özgürlüğe gidiyorum” diyerek, görevi devretmenin huzurunu paylaştı.