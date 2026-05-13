İçişleri Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

“İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan düzenlemeye göre, 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlık emrine tahsis edilen “ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü” kadrosu ilgili mevzuata entegre edildi.

YENİ KADRO UNVANLARI BELİRLENDİ

Bakanlığa tahsis edilen yeni kadro unvanları arasında, koruma ve güvenlik görevlisi hariç, şehir plancısı, sosyal çalışmacı, çağrı karşılama memuru ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürünün nitelikleri belirlenerek ilgili hükümlerle desteklendi. Böylelikle, bu kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ilan edilme imkanı sağlandı.

MÜHENDİS VE AVUKATLARA YENİ İMKAN

Öte yandan, duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda mühendis ve avukat unvanıyla görev yapanların şube müdürü kadrosuna başvuru yapabilmelerinin önü açıldı.

ADAY SAYISI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeyle, sınav ilanlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir arada yer alması durumunda, adayların her iki sınav için de atanma şartlarını taşıdıkları unvanlı kadrolardan birer tanesine başvuru yapabilme hakkı tanındı. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olan adaylara başarı puanı ve tercih sıralamasına göre, ilan edilen kadrolardan yer tercihi yaptırılması da hükme bağlandı.

2 KATINA DÜŞEN ADAY SAYISI SINIRI

Yazılı sınav sonuçlarına göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarına alınacak aday sayısı yeniden belirlendi. Mevcut mevzuatta “5 katı” olarak uygulanan kural, “en fazla 2 katı” olarak güncellendi.

ÜÇ YIL ÇALIŞMA ŞARTI GETİRİLDİ

Sınav sonuçlarıyla ataması yapılan adayların, atandıkları kadroda ve görev yerlerinde en az 3 yıl fiilen çalışma zorunluluğu getirildi. Ancak becayiş, sağlık, can güvenliği ve şehit aileleri gibi gerekçeler, bu kuraldan muaf tutuldu.

2 YIL GEÇİCİ SÜRE UYGULANACAK

Ayrıca, şube müdürü ve ilçe müdürü kadrolarına başvuracak sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve şef unvanlarındaki alt hizmet süre şartının, 1 Ocak 2027 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanabilir hale getirilmesine yönelik geçici madde de yönetmelikte yer buldu.