ICRYPEX Başkanı İçer Hakkında Müebbet Hapis İstendi

icrypex-baskani-icer-hakkinda-muebbet-hapis-istendi

Avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çelebi’ye uyuşturucu temin eden ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu süreçte İçer, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

TUTUKLANMA İŞLEMLERİ

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilerek, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlaması nedeniyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci tamamlanmış oldu.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

İstanbul’daki olayda, avukat Göksu Çelebi’ye uyuşturucu sağladığı ve ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edilmiştir.

