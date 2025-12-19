Uyuşturucu Davasında ICRYPEX Başkanı İçer’e Müebbet İstendi

uyusturucu-davasinda-icrypex-baskani-icer-e-muebbet-istendi

Avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çelebi’ye uyuşturucu sağlayarak bu duruma yol açan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından soruşturma açılmıştı. Soruşturma sürecinin ardından İçer, ekipler tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA SONUÇLARI

İstanbul’da avukat Göksu Çelebi’ye uyuşturucu temin ederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkındaki soruşturma sona erdi.

CEZA TALEBİ

İçer hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi

Adapazarı'nda bir hafif ticari araçla çarpışan otomobil, devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.