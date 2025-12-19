Uyuşturucu Davasında ICRYPEX Başkanı İçer’e Müebbet İstendi

Avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çelebi’ye uyuşturucu sağlayarak bu duruma yol açan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından soruşturma açılmıştı. Soruşturma sürecinin ardından İçer, ekipler tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA SONUÇLARI

İstanbul’da avukat Göksu Çelebi’ye uyuşturucu temin ederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkındaki soruşturma sona erdi.

CEZA TALEBİ

İçer hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.